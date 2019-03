Drents Museum wint 'Museumoscar' met tentoonstelling over Iran

De 'Oscar voor Musea' werd afgelopen nacht uitgereikt tijdens een gala in New York. De tentoonstelling droeg de naam 'Iran - Bakermat van de beschaving' en trok in vijf maanden tijd 115.000 bezoekers. Die konden daar zo'n 200 schatten uit Iran zien. Het ging met name om goud en aardewerk. De objecten stammen uit de periode van 10.000 voor Christus tot 1700 na Christus. Dit meldt onder meer RTV Drenthe.

Museumdirecteur Harry Tupan, die het krijgen van deze prijs een enorme eer vindt, maar niet bij de uitreiking kon zijn en ook het juryrapport nog niet kon inkijken, antwoordt op de vraag waarom de prijs juist naar zijn museum ging: 'Maar ik denk dat men denkt: 'Hoe is het mogelijk dat in een relatief kleine stad, minder dan zeventigduizend inwoners, zo ongelooflijk veel mensen naar een tentoonstelling gaan?' Tupan geeft zelf de redenen aan: 'Dat is uiteraard de kwaliteit van de collectie, maar ook de hele manier waarop de tentoonstelling gepresenteerd is, de verhaallijn.'

Verder zegt Tupan: 'Het Drents Museum bestaat al sinds 1854 en dit is de allereerste keer dat we zo'n internationale prijs winnen. Dit is relevant. Niet alleen voor het museum maar voor heel Drenthe.'