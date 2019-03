Man (39) drie jaar cel in voor dodelijk verkeersongeval de Uithof

Woensdag is een 39-jarige man uit Utrecht is door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld tot een gevangenisstraf van 42 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk in september 2016. 'Bij het ongeval op de Uithof in Utrecht kwamen twee inzittenden van de auto die de man bestuurde om het leven', zo laat de rechtbank woensdag weten.

Lijnbus

Op 14 september 2016, aan het begin van de avond, reed de man met twee passagiers met hoge snelheid over een kruising op de Uithof. Hij reed tegen een lijnbus aan, waarna de auto tegen een verkeerslichtmast tot stilstand kwam. Eén passagier overleed ter plekke, een tweede overleed later in het ziekenhuis. Ook de verdachte raakte gewond en moest door de brandweer uit de auto gehaald worden. Hij heeft zelf altijd ontkend dat hij te hard gereden heeft, onder invloed was en het rode stoplicht genegeerd heeft.

Onvoorzichtig, onoplettend en onachtzaam

Uit onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut blijkt dat de man onder invloed van alcohol en drugs was, waardoor zijn rijvaardigheid verminderd was. Ook kan worden vastgesteld dat hij met een veel te hoge snelheid heeft gereden – tenminste 29 kilometer per uur te hard bij een limiet van 50 – en dat hij door rood gereden heeft.

Verkeerslicht anderhalve minuut op rood

Het rode verkeerslicht voor de verdachte stond op dat moment al bijna anderhalve minuut op rood. Ook waren er geen storingen aan de verkeersregelinstallatie. De rechtbank is het met de officier van justitie eens dat er juridisch gezien sprake is van zeer onvoorzichtig en onoplettend rijgedrag. Dit is de één na hoogste vorm van schuld bij een verkeersongeval.

Strafmaat

De rechtbank realiseert zich dat geen enkele straf recht kan doen aan het verlies en het verdriet dat het overlijden van beide, jonge, slachtoffers heeft veroorzaakt. Op de zitting hebben de nabestaanden een indringende slachtofferverklaring afgelegd. De rechtbank weegt in het nadeel van verdachte mee dat hij eerder veroordeeld is voor verkeersfeiten. Als stok achter de deur, in de hoop dat verdachte zich in de toekomst niet aan soortgelijke strafbare feiten schuldig maakt, is een deel van de gevangenisstraf voorwaardelijk. Daarnaast legt de rechtbank een rijontzegging op van 4 jaar.