Automobilisten die ongeval Moerdijkbrug filmden krijgen bon van 239,- euro

'Ze filmden vanmiddag op de A16 tijdens het rijden met hun mobieltje een eenzijdig ongeval met een vrachtwagen. Dat blijken dure beelden, want de boete bedraagt 239 euro', aldus de politie.

Wind

Rond 12.00 uur reed een vrachtwagen met lege aanhanger over de Moerdijkbrug richting Breda. De wind kreeg vat op de aanhanger en de combinatie schaarde, waardoor de snelweg volledig geblokkeerd werd. Het ongeval zorgde voor lange files. Het moment om het mobieltje te pakken, dachten tientallen automobilisten. Om het ongeval al rijdend vast te leggen.

23 'pechvogels'

De agenten kregen toestemming van de officier van justitie om op kenteken te bekeuren. Dit houdt in dat zij de automobilisten niet staande hoeven te houden om de bekeuring uit te kunnen schrijven. Een van de agenten die ter plaatse was: 'We zijn natuurlijk pas gaan schrijven toen we klaar waren met de afhandeling van het ongeval en we onze handen vrij hadden. Ik weet dus wel zeker dat het er meer zijn geweest dan de 23 automobilisten die we nu hebben betrapt.' De hoogte van de bekeuring is gebaseerd op het niet handsfree gebruik van de telefoon achter het stuur.