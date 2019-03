Verdacht pakkket voor stadhuis Haarlem en schoten gehoord

Voor de deur van het stadhuis op de Grote Markt in Haarlem is donderdagochtend vroeg een verdacht pakket aangetroffen. Dit meldt de politie donderdag.

Bedreiging burgemeester

Burgemeester Jos Wienen en het stadhuis worden als sinds september 2018 beveiligd vanwege dreigementen. De politie heeft de Grote Markt donderdag afgezet vanwege het onderzoek dat is gestart na de vondst van het verdachte pakket.

Schoten gehoord Byzantiumstraat

De politie is donderdagochtend ook een onderzoek gestart naar een schietincident in omgeving van een coffeeshop op hoek Byzantiumstraat met Schalkwijkerstraat in Haarlem. Omwonenden hadden rond 05.30 uur schoten gehoord en vervolgens de politie gebeld. Er zijn geen gewonden gevallen', meldt de politie donderdag. Wel is er materiële schade. De politie vraagt getuigen van het schietincident om contact op te nemen.

Verband

De Grote Markt waar het verdachte pakket werd aangetroffen en de Byzantiumstraat liggen hemelsbreed op een afstand van ongeveer 900 meter. Of beide zaken met elkaar verband houden is op dit moment niet bekend.

Update 08.30 uur

Het verdachte pakket op de Grote Markt is onderzocht. Het bleek te gaan om een koffer die op het bordes van het gemeentehuis stond. De koffer bleek na onderzoek leeg te zijn. De Grote Markt en omgeving zijn inmiddels weer vrijgegeven.