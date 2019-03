Douane onderschept 66 kilo tussen ananassen verstopte cocaïne

De Douane heeft op zondag 24 februari tijdens een controle in de Waalhaven een partij van 66 kilogram cocaïne onderschept. Dit heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt.

Ananassen

'De cocaïne zat verstopt in dozen met ananassen en is inmiddels vernietigd', aldus het OM. Het HARC team, een samenwerkingsverband van de Douane, FIOD, Zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie, stelt een onderzoek in naar aanleiding van de vondst.