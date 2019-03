Klimaatspijbelaars demonstreren in Amsterdam

De organisatie is in handen van Youth For Climate en heeft gekozen voor Amsterdam als demonstratieplaats. Dit omdat dit centraler ligt dan Den Haag en beter bereikbaar is voor de scholieren.

Vanaf de Dam liepen de spijbelaars rond 13.30 uur richting het Museumplein voor een lawaaiprotest. Hierna zal er een optreden zijn van De Jeugd van Tegenwoordig.

Veelal zijn het geen echte spijbelaars omdat veel scholen hun leerlingen toestemming hebben gegeven om te gaan demonstreren terwijl ze eigenlijk op school horen te zitten.