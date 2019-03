ILT staat minder vluchten over Schiedam toe in 2019

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft Rotterdam The Hague Airport (RTHA) maatregelen opgelegd om te voorkomen dat de geluidsbelasting voor omwonenden bij Schiedam in 2019 opnieuw te hoog wordt. De maatregelen legt de ILT op na een forse overschrijding van de geluidsnorm in 2018. Belangrijkste is dat van 1 november 2018 tot 1 oktober 2019 de luchthaven maximaal 88% van de zogenoemde geluidsruimte mag gebruiken. Uit de Handhavingsrapportage Rotterdam The Hague Airport 2018 blijkt dat op de locatie Schiedam de geluidsnorm is overschreven.