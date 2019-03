Koning Willem-Alexander slaat gouden luchtvaart munt

In 2019 vieren de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij (KLM), het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) en GKN Fokker hun honderdjarig bestaan. Als ode aan honderd jaar Nederlandse luchtvaart brengt de Koninklijke Nederlandse Munt het Luchtvaart Vijfje uit. Dit is een zeer gelimiteerde herdenkingsmunt, geslagen in opdracht van staatssecretaris Menno Snel van het ministerie van Financiën. Extra bijzonder is dat Koning Willem-Alexander zojuist in het EYE Filmmuseum de ceremoniële Eerste Slag heeft verricht van de gouden herdenkingsmunt met de historische slingerpers.

Honderd jaar Nederlandse luchtvaart

De viering van honderd jaar luchtvaart in Nederland vormt het ultieme moment om stil te staan bij de belangrijke rol die ons land speelde in de ontwikkeling van de civiele luchtvaart. Met KLM als een van ’s werelds oudste luchtvaartmaatschappijen, NLR als internationale autoriteit op het gebied van aerospace-innovatie en Fokker als wereldberoemde commerciële vliegtuigbouwer, drukte Nederland zijn stempel op de luchtvaartsector. In de afgelopen honderd jaar heeft de luchtvaart fysieke afstanden kleiner gemaakt en is de sector revolutionair ontwikkeld. Waar vliegen begon als een complexe en vaak gevaarlijke activiteit, is het tegenwoordig een alledaagse, toegankelijke realiteit.

Het vliegtuig lijkt te vliegen op de munten

De Nederlandse kunstenares Marijke van Warmerdam ontwierp drie varianten van de bijzondere herdenkingsmunt: een zilveren vijf euromunt, een verzilverde vijf euromunt en een gouden tien euromunt.

Op de voorzijde van elke munt staat een reliëf van puntjes, wat doet denken aan radarbeelden. De puntjes vormen het portret van de Koning. Op de keerzijde is in een vergelijkbaar reliëf de kaart van Nederland te herkennen met een hedendaags vliegtuig in de lucht. De schaduw die het op de aarde werpt, is van een historisch vliegtuig, wat de verandering in technologie verbeeldt. De afstand tussen het vliegtuig en zijn schaduw symboliseert de verstreken tijd.

Stephan Satijn, muntmeester van de Koninklijke Nederlandse Munt: “Als je de serie van drie munten naast elkaar legt, is te zien dat het vliegtuig en zijn schaduw telkens iets opschuiven. Op deze manier lijkt het vliegtuig op de munten te vliegen."