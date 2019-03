100 jaar Nederlandse luchtvaart

Tijdens het evenement werd stilgestaan bij de bijdrage die deze pioniers hebben geleverd aan de internationale burgerluchtvaart en werd nader ingegaan op de uitdagingen voor luchtvaart in Nederland om slim, duurzaam en economisch verantwoord te kunnen blijven vliegen. Zijne Majesteit sprak met deelnemers aan de studenten challenge die speciaal voor het jubileumjaar was uitgeschreven. Studenten presenteerden hun innovatieve ideeën voor een aantal duurzaamheidsvraagstukken.

Impuls Nederlandse economie

De Nederlandse luchtvaart is de afgelopen 100 jaar een natuurlijk ambassadeur en boegbeeld geweest voor Nederland in de wereld. Het heeft tot de dag van vandaag een succesvolle impuls gegeven aan de Nederlandse economie. De Nederlandse pioniersgeest heeft ertoe bijgedragen dat vele honderden miljoenen mensen wereldwijd bij elkaar gebracht werden door de luchtvaartpioniers van weleer, of zoals Albert Plesman het ooit verwoordde: “The ocean of the air, unites all people.”

Impuls voor duurzaamheid

Tijdens de viering werd er stilgestaan bij de ontwikkeling van de internationale burgerluchtvaart en de uitdagingen voor de luchtvaart in Nederland om slim, duurzaam en economisch verantwoord te kunnen blijven vliegen. Hiervoor zijn op korte en lange termijn forse inspanningen nodig van en door de sector op het gebied van technologische vernieuwing, infrastructuur en luchtruimgebruik.

“KLM heeft de afgelopen 100 jaar een ijzersterke reputatie opgebouwd op het gebied van luchtvaart. Typisch Nederlandse waarden als pionieren en ondernemen stonden en staan daarbij hoog in het vaandel. Ik kijk niet alleen met trots terug op de afgelopen 100 jaar maar kijk ook vol vertrouwen vooruit naar de uitdagingen die in de toekomst op ons pad liggen.”

Pieter Elbers, president directeur KLM

”Wij zijn er trots op dat we samen met KLM, NLR en vele anderen deel uitmaken van de succesvolle Nederlandse luchtvaartsector die vele technologische vernieuwingen heeft gecreëerd. Het innovatieve ondernemerschap van de luchtvaartpioniers van het eerste uur heeft geleid tot een luchtvaart-ecosysteem van wereldklasse. Samen zijn we uitstekend uitgerust om een duurzame toekomst vorm te geven.''

John Pritchard, CEO GKN Fokker

”Al 100 jaar dragen wij bij aan het schoner en stiller maken van de luchtvaart, maar ons punt op de horizon is om in 2070 emissieloos te kunnen vliegen. En wij zijn vastbesloten om onze bijdrage daarin te leveren. Dit zal niet meer op de evolutionaire manier gaan maar vraagt een revolutionaire aanpak, waarvoor wij outside-the-box oplossingen moeten gaan vinden. En precies dat gaan wij doen", aldus Michel Peters, algemeen directeur NLR