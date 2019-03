Flinke klus om patient uit huis te krijgen

Donderdagmiddag werd de brandweer verzocht aan de Alphons Ariënsstraat voor bijstand aan de ambulance. De ambulance was in een flatwoning bezig en de patiënt moest overgebracht worden naar het ziekenhuis. Omdat via de gallerij en portiek geen optie was werd de brandweer ter plaatse verzocht met de hoogwerker.