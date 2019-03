Zieke vriend bewust gebruikt voor wapendump

Een anonieme melding leidde op 16 oktober tot de vondst van meerdere vuurwapens en drugs. Twee verdachten stonden donderdag voor de rechter. Het vermoeden was al snel dat de 44-jarige verdachte de wapens en drugs heel bewust had verstopt bij zijn 34-jarige vriend. Die is immers terminaal ziek, dus laat hem maar zitten voor zo lang het nog duurt.

Ripdeals en afpersing

Eind september 2018 kwamen via het Team Criminele Inlichtingen (TCI) meerdere meldingen binnen dat de 44-jarige man wapens zou hebben en bij zich zou dragen. Hij zou zich bezighouden met het ripdeals en afpersing. En de wapens zou hij bewaren bij de vriendin van een 34-jarige vriend. Op 16 oktober werden beide mannen aangehouden en werden doorzoekingen gedaan. Bij de 44-jarige man werd thuis niets aangetroffen. Hoe anders was het bij de 34-jarige man. Hier werden een automatisch vuurwapen, twee pistolen, een hoeveelheid munitie en verschillende hoeveelheden heroïne, cocaïne en xtc gevonden. Allemaal bij de 34-jarige man thuis, bij zijn vriendin en bij zijn buurman.

'In het krijt'

De 34-jarige verdachte bekent bij de politie dat hij de wapens en drugs in huis had; deels van hem zelf en deels in bewaring voor een vriend. Hij noemt het een vriendendienst, hij stond nog bij iemand in het krijt. Maar de naam van deze persoon wil hij niet geven. De 44-jarige verdachte ontkent in zijn verhoor iets te maken te hebben met de aangetroffen wapens en drugs. Hij houdt zich daarmee niet bezig en weet er niets van af, zegt hij. En een TCI-melding (waarmee de zaak begon) mag niet als bewijs worden gebruikt.

Berekenend

Maar dan blijkt uit heimelijk opgenomen gesprekken dat de mannen berekenend te werk zijn gegaan. De 44-jarige heeft berekend hoe lang hij zou moeten zitten, als hij ervoor opdraait. 'Voor die ander is het de eerste keer,' zegt hij, 'en die man is ziek.' Diens straf zou dus aanzienlijk lager kunnen uitvallen.

'Ben toch ziek'

Ook de 34-jarige man - die inderdaad terminaal ziek is - kijkt er zo tegenaan, blijkt uit gesprekken. 'Bij de rechtszaak kun je niet iemand straf geven alleen vanwege een anonieme tip,' zegt hij, 'en bij hem is niets gevonden.' Het Openbaar Ministerie denkt dat met 'hem' de 44-jarige mede-verdachte wordt bedoeld. 'Ik zie het zo,' gaat de 34-jarige verder, 'beter dat eentje gaat zitten dan twee. En laat mij dan maar. Ik ben toch ziek.'

Schuld in andermans schoenen

De officier van justitie hield de rechtbank op zitting voor dat de mannen waarschijnlijk weinig goede bedoelingen hadden. 'De combinatie van het wapen- en drugsbezit is een onaanvaardbaar risico,' zei hij. 'Het recente verleden heeft aangetoond dat criminelen er niet voor terugdeinzen hun wapens daadwerkelijk te gebruiken. Dat op de openbare weg wild in het rond wordt geschoten, komt steeds vaker voor. Onschuldige derden kunnen daarbij slachtoffer worden.'

Celstraf

Dat de 44-jarige man welbewust heeft geprobeerd de schuld in de schoenen van zijn zieke vriend te schuiven, neemt de officier van justitie hem zeer kwalijk. Het is wel duidelijk geworden dat de wapens en drugs eigenlijk van hem waren. Het OM eist daarom tegen hem 4 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Tegen de 34-jarige man werd 3 jaar cel geëist.