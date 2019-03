Koninklijke Familie klust mee tijdens NLdoet in Huizen

Prinses Beatrix en prins Constantijn hebben samen met prins Bernhard en prinses Annette op vrijdag 15 maart deelgenomen aan NLdoet. Dit is de grootste landelijke vrijwilligersactie die jaarlijks georganiseerd wordt door het Oranje Fonds.

Schoonmaken muziekinstrumenten

Prinses Beatrix, prins Constantijn, prins Bernhard en prinses Annette hielpen mee met het sorteren en schoonmaken van muziekinstrumenten bij het magazijn van Stichting Instrumentendepot Leerorkest in Huizen.

Vrijwilligerswerk

Tijdens NLdoet, dat dit jaar op 15 en 16 maart plaatsvindt, zetten honderdduizenden Nederlanders zich belangeloos in voor anderen. In heel het land worden ruim 8.000 activiteiten georganiseerd waarbij iedereen kan aansluiten. Op deze manier kunnen mensen op een laagdrempelige manier kennismaken met vrijwilligerswerk en ervaren hoe leuk het is om iets voor een ander te doen.

Muziekinstrument voor iedereen

Stichting Instrumentendepot Leerorkest zorgt ervoor dat ieder kind in Nederland de kans krijgt een instrument te leren bespelen. Zij geven instrumenten in bruikleen, zodat de aanschaf van een duur instrument geen obstakel hoeft te vormen. Tijdens de NLdoet-activiteit in Huizen zijn gedoneerde instrumenten opgeknapt en gereedgemaakt, zodat kinderen ze kunnen leren bespelen. Het Oranje Fonds bouwt aan een sociale samenleving, waar mensen er voor elkaar zijn en niemand er alleen voor hoeft te staan. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn beschermpaar van het Oranje Fonds.

Koningin Máxima niet aanwezig bij NLdoet

Afgelopen week heeft koningin Máxima een kleine, geplande medische ingreep ondergaan. Omdat zij nog even rust moet houden, zal zij de koning dit jaar niet vergezellen bij zijn bijdrage aan NLdoet. Volgende week zal koningin Máxima weer aan het werk gaan.