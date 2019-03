Drukke ochtendspits door landelijke stakingen voor beter pensioen

Maar het opstarten van de treinen verliep niet zo vlot, aldus het AD. Volgens een woordvoerder van de NS gingen de eerste treinen vanaf 07.30 rijden en zaten zij bomvol. Alleen de Thalys naar Parijs en een enkele trein richting Rotterdam vertrokken volgens schema.

Files vanwege acties

Vanwege de acties bij het openbaar vervoer verloopt de maandagochtendspits een stuk drukker, zo meldt de ANWB. Daarnaast zijn er veel vertragingen door ongelukken. Volgens de ANWB stond er om 08.00 uur op het hoogtepunt van de spits 640 km file. Daarna liepen de files terug.

Meerdere stakingsacties

Ook de hulpdiensten houden een stakingsactie. Politie, brandweer, ambulance en douane rijden vanaf 7.00 uur in een slakkengangetje van 66 kilometer per uur over de A28 en A1 richting Den Haag. Treinen, trams, bussen en metro’s van GVB, RET en HTM staakten ook en reden niet tussen 06.00 uur en 07.06 uur. En in de nacht van zondag op maandag staakten de havenarbeiders uit Rotterdam, Amsterdam en Zeeland en de schoonmakers op Schiphol.

Beter pensioen

Reden voor de vertraging zijn de landelijke stakingen voor een beter pensioen.