Nieuwe directeur foodwatch Nederland: Nicole van Gemert

Nicole brengt ons een spannende mix van politieke en campagne-ervaring uit haar vorige functies als directeur van Bont voor Dieren, als kandidaat voor het Europees Parlement en ook als beleidsmedewerker bij de Tweede Kamer in Den Haag", aldus Paul Hohnen, bestuursvoorzitter van foodwatch Nederland.

Mevrouw van Gemert kijkt ook uit naar haar nieuwe rol. "Voedselveiligheid en -integriteit zijn nog nooit zo actueel geweest", zegt ze. "Consumenten hebben het recht om te weten wat ze eten - van boer tot bord. Ze hebben ook het recht om te verwachten dat de Europese en Nederlandse voedselwetgeving deze rechten afdwingt - en hen mogelijkheden tot een rechtsgang geeft als ze te maken hebben met onjuist geëtiketteerde, verontreinigde of anderszins risicovolle levensmiddelen."

"Hoewel het een kleine organisatie is, heeft foodwatch Nederland een indrukwekkend aantal campagnes gewonnen namens consumenten, zoals het veranderen van misleidende etiketten, het tegengaan van schadelijke handelsovereenkomsten en het aan de kaak stellen van voedselschandalen", voegt ze eraan toe. "Ik kijk er naar uit om samen met het hele foodwatch-team verder te werken aan deze successen."

foodwatch Nederland maakt deel uit van de internationale foodwatch organisatie, met nationale kantoren in Amsterdam, Berlijn en Parijs, maar ook vertegenwoordiging in Brussel. De organisatie vertegenwoordigt de publieke belangstelling voor politieke, beleids- en marktbeslissingen over voedsel en werkt aan een veilig, eerlijk en gezond voedselsysteem.

Thilo Bode, de internationale directeur, die de benoeming van Nicole namens foodwatch International verwelkomt, voegt hieraan toe: "De Europese levensmiddelenwetgeving wordt voornamelijk in Brussel beslist, meestal onder grote druk van de voedingsindustrie. Nicole's sterke campagne-ervaring en kennis van politieke processen zal van onschatbare waarde zijn voor foodwatch. We kunnen zo een nog effectiever tegenwicht bieden aan de industrie bij het verdedigen van de belangen van de consument en democratische rechten".

Naast haar werk in de politiek en het gebied van dierenrechten, heeft mevrouw Gemert gewerkt aan vrouwenkwesties die van invloed zijn op Centraal- en Oost-Europa en de Kaukasus, met vrouwen in Europa voor een gemeenschappelijke toekomst, en aan water- en sanitatieprojecten in Ghana. Ze begint haar rol als directeur foodwatch Nederland vandaag