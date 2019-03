Vlaggen dinsdag halfstok, Rutte: nog veel vragen en geruchten

Maandagavond hebben premier Rutte en minister Grapperhaus een tweede verklaring gegeven naar aanleiding van de schietpartij in Utrecht. Vandaag heeft een aanslag plaatsgevonden in Utrecht. Letterlijk in het hart van ons land', zei Rutte.

Nog veel vragen en geruchten

Er zijn drie doden en meerdere gewonden, van wie enkele in kritieke toestand. De verdachte is inmiddels aangehouden. Er zijn veel vragen en geruchten. En zoals wij vanmiddag al hebben gezegd: is nog onduidelijk wat de motieven achter de aanslag zijn. Nu overheerst vooral een gevoel van afschuw en ongeloof over de verschrikkelijke gebeurtenissen van vandaag. Dat onschuldige mensen op deze manier zijn weggerukt uit hun omgeving. Onze gedachte zijn bij de nabestaanden, bij de families en gezinnen die van het ene op het andere moment een geliefde in hun midden moeten missen', stelt Rutte.

Vlaggen Halfstok

'En we denken aan de gewonden die vechten voor hun leven. Heel Nederland leeft intens mee. En dat zullen we morgen ook tot uitdrukking brengen door de vlaggen op overheidsgebouwen halfstok te hangen. Daartoe heb ik een vlaginstructie uitgevaardigd. Ook uit alle hoeken van de wereld komen blijken van medeleven. Ik wil hier grote waardering uitspreken voor het indrukwekkende werk van onze hulpverleners die zich inzetten voor de slachtoffers en de mensen bij politie, justitie, defensie die vandaag geweldig werk hebben geleverd. Ook de komende dagen zal nog veel moeten gebeuren', aldus Rutte.

Minister Grapperhaus:

'Dames en heren, dit was een aanslag op inzittenden van een tram. Dat is in Nederland een gebeurtenis zonder precedent. Mijn gedachten zijn bij de slachtoffers en de nabestaanden en naasten. Dit is een afschuwelijke dag voor hen. Ook voor Utrecht en voor ons allemaal. Ik wil de plaatselijke autoriteiten mijn grote waardering uitspreken voor de aanpak vandaag en de snelle aanhouding van de verdachte voor de schietpartij in Utrecht. Al onze mensen hebben een enorme inzet geleverd', zei Grapperhaus.

'Kalmte bewaren'

'Zoals u heeft kunnen horen van de burgemeester van Utrecht is de verdachte een 37-jarige man. We weten nog niet wat zijn motieven zijn. Er zijn nog veel vragen en er gaan ook allerlei geruchten rond, maar we moeten ons aan de feiten houden. En ik roep ook iedereen op om kalm te blijven. Er wordt momenteel uitgegaan van een scenario met één dader, maar een mogelijkheid van meer daders is nog niet uitgesloten. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid heeft eerder vandaag het dreigingsniveau voor de provincie Utrecht verhoogd naar vijf, het hoogste niveau, maar hij heeft dat zoals u weet inmiddels weer afgeschaald naar vier', aldus Grapperhaus.