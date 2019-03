Geen relatie tussen hoofdverdachte en de slachtoffers

Gewonden

Daarnaast raakten drie mensen zwaargewond (20-jarige vrouw uit Utrecht, 74-jarige man uit De Meern en een 21-jarige vrouw uit Nieuwegein). In de hectiek die direct na het schieten ontstond, raakten eveneens, voor zover bekend, vier mensen lichtgewond doordat zij bijvoorbeeld kwamen te vallen.

Geen relatie

Aan het begin van maandagavond kon de politie al melden dat de hoofdverdachte, de 37-jarige Gökemen T. uit Utrecht, kon worden aangehouden in een woning aan de Oudenoord. Uit het onderzoek is tot nog toe geen enkele relatie tussen de hoofdverdachte en de slachtoffers gebleken. Tijdens zijn aanhouding werd een vuurwapen aangetroffen.

Drie aanhoudingen

In verband met het onderzoek heeft de politie gisteren en vannacht op verschillende plekken in Utrecht en daarbuiten doorzoekingen gedaan in woningen. Naast de hoofdverdachte zijn er nog twee andere verdachten aangehouden. Het gaat om mannen uit Utrecht van 23 en 27 jaar. Van deze mannen onderzoekt de politie of zij mogelijk betrokken zijn bij het schietincident. De verdachten zitten nog vast en zullen verder worden verhoord.

Motief

De politie en het OM gaan ook vandaag verder met het onderzoek, o.a. naar het motief. Tot dusver wordt er ernstig rekening gehouden met een terroristisch motief. Onder meer een in de vluchtauto gevonden briefje en de aard van het feit geven hier aanleiding toe. Andere motieven worden niet uitgesloten, deze worden ook onderzocht.