Veel bloemen op herdenkingsplek 24 Oktoberplein Utrecht

Dinsdag zijn er veel bloemen, knuffels en kaarten gelegd op een speciaal ingerichte herdenkingsplek op het 24 Oktoberplein in Utrecht waar gisteren 3 mensen werden gedood bij een schietincident in een tram.

Herdenkingsplek

De gemeente Utrecht heeft dinsdagochtend bij het 24 Oktoberplein een herdenkingsplek ingericht. In het plantsoen op de hoek Beneluxlaan / Weg der Verenigde Naties kunnen mensen bloemen leggen en hun steun betuigen aan de slachtoffers en nabestaanden.

Premier Rutte en minister Grapperhaus

Ook premier Mark Rutte en minister Grapperhaus kwamen dinsdag bloemen om hun steun te betuigen aan de slachtoffers en nabestaanden. Ook spraken Rutte en Grapperhaus met politieagenten en hulpverleners die maandag hulp hebben verleend na het schietincident.

Condoleanceregister geopend

De gemeente Utrecht heeft een online condoleanceregister geopend. Mensen kunnen hier tekenen om hun steun te betuigen aan de nabestaanden van het schietincident.

Burgemeester Jan van Zanen bezoekt Calamiteitenhospitaal UMC Utrecht

Burgemeester Jan van Zanen heeft dinsdagmiddag een bezoek gebracht aan één van de gewonden van het schietincident. Ook sprak hij met artsen, verpleegkundigen en andere betrokken die maandag het calamiteitenhospitaal van het UMC Utrecht hebben bemenst. 'Het was aangrijpend en indrukwekkend. Met het slachtoffer gaat het naar omstandigheden goed. Ik heb zeer veel respect voor de inzet van de hulpverleners. U zult begrijpen dat het incident diepe indruk heeft gemaakt', aldus Van Zanen. De andere slachtoffers konden nog niet worden bezocht vanwege de ernst van hun verwondingen.

Drie doden

Bij het schietincident kwamen maandag drie mensen om het leven. Het gaat om een 19-jarige vrouw uit Vianen en twee mannen van 28 en 49 jaar uit Utrecht. Daarnaast raakten drie mensen zwaargewond. Het gaat om een 20-jarige vrouw uit Utrecht, een 74-jarige man uit De Meern en een 21-jarige vrouw uit Nieuwegein. In de paniek die na het schieten ontstond raakten, voor zover bekend, vier mensen lichtgewond doordat zij bijvoorbeeld kwamen ten val kwamen.

Drie aanhoudingen

Er zijn vanwege het schietincident drie mensen aangehouden. Maandag werd aan het begin van de avond een 37-jarige man uit Utrecht als hoofdverdachte aangehouden in een woning aan de Oudenoord in Utrecht. Naast de hoofdverdachte zijn twee mannen uit Utrecht van 23 en 27 jaar aangehouden. Van deze mannen onderzoekt de politie of zij mogelijk betrokken zijn bij het schietincident.