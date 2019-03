'Ryanair mag personeel niet ontslaan'

Stakingacties

FNV, en nu ook het UWV, vinden dat er geen bedrijfseconomische redenen zijn voor ontslag. FNV en UWV stellen dat Ryanair niet aannemelijk heeft gemaakt dat de sluiting van de basis in Eindhoven niet het gevolg was van de stakingsacties.

Staken is grondrecht

Asmae Hajjari, bestuurder FNV: ‘Terecht dat UWV deze beslissing heeft genomen. Ryanair heeft vorig jaar gedreigd met sluiting als werknemers zouden staken. Staken is een grondrecht. Omdat werknemers zijn opgekomen voor hun rechten, heeft Ryanair de daad bij het woord gevoegd. Het dreigement werd uitgevoerd en de basis werd gesloten, maar Ryanair kan de werknemers niet op straat zetten.’

FNV-juristen

Hajjari is zeer positief over de inzet van de FNV-juristen: ‘Ze hebben keihard gewerkt om tot dit resultaat te komen. Alle lof voor hun inzet. Dit is een heel grote overwinning op de grootste uitbuiter in de luchtvaart. En dit heeft precedentwerking naar alle bedrijven die denken werknemersrechten aan hun laars te kunnen lappen.’