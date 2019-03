Naar de stembus voor de Provinciale Statenverkiezingen

Indirect hebben deze verkiezingen ook invloed de landelijke politiek. Over twee maanden zullen de Provinciale Staten namelijk de senatoren van de Eerste Kamer kiezen. De invloed van de Eerste Kamer op de politiek is redelijk groot, aangezien de Eerste Kamer wetten, die eerder door de Tweede Kamer werden aangenomen, mag goed- of afkeuren.

Ook stemmen voor waterschappen

In heel Nederland kan er gestemd worden. op zo'n 10.000 plekken zijn de stembureaus tot 21.00 uur open/. Het eerste stembureau ging in Castricum open. Het stembureau opende om middernacht zijn deuren. Er moet niet allen voor de provincies gestemd worden, maar ook voor de waterschappen. Het algemeen bestuur van een waterschap is vergelijkbaar met de gemeenteraad bij een gemeente. Dit algemeen bestuur stelt het beleid van het waterschap vast en controleert of het dagelijks bestuur dat beleid goed uitvoert.

Verwachte opkomst

Naar verwachting zal de opkomst bij deze Provinciale Statenverkiezingen wat hoger dan normaal. Dit heeft te maken met de aanslag van maandag in Utrecht. Opniniepeiler Maurice de Hond denkt dat de opkomst tussen de 50 en 60 procent zal liggen. Het weer werkt ook mee. Er valt weinig regen en met zo'n 14 graden is het lekker zacht weer.

Nek-aan-nekrace

Dit keer doen de partijen Forum voor Democratie en DENK voor het eerst mee met de Provinciale Statenverkiezingen. In de laatse peilingen is er een nek-aan-nekrace tussen VVD en Forum voor Democratie gaande. Volgens opinieleider Maurice de Hond staan beide partijen nu op 11 virtuele zetels in de Eerste Kamer