Teller inzamelingsactie voor begrafenis Roos na aanslag in tram al op 60.000 euro!

Voor de begrafenis van de 19-jarige Roos uit Vianen, die bij de aanslag in Utrecht om het leven kwam, is binnen een dag al ruim 60.000 euro ingezameld, zo meldt de Stentor.

De buurvrouw van het meisje is op meerdere website inzamelingsacties gestart. De bedoeling was om daarmee 2500 euro op te halen voor de begrafenis van haar buurmeisje. Nu de teller al ruim 60.000 euro aangeeft, is dat doel binnen een dag al ruimschoots gehaald. Op de website schrijft de buurvrouw:

'Omdat ik wil dat mijn buurman alleen maar bezig is met rouwen om het verlies van zijn lieve dochter Roos en niet met geld bezig moet zijn vraag ik jullie hulp! Mijn buurman heeft het niet breed, is alleenstaand en woonde met Roos samen, om te voorkomen dat hij nog meer financiële zorgen krijgt door dit oneerlijke overlijden van zijn dochter wil ik hem graag financieel ondersteunen door geld in te zamelen. Dit geld kan hij gebruiken voor alle rekeningen die op hem afkomen door alles zo mooi en goed mogelijk te regelen omtrent het afscheid van zijn dochter.'

Roos is één van de drie dodelijke slachtoffers van verdachte Gökmen Tanis, die het vuur opende in een tram. Ook de 49-jarige Rinke Terpstra, voetbaltrainer van de Utrechtse club Desto, en een 28-jarige Utrechter kwamen om.

Link naar inzamelingsactie: https://getfunded.nl/campagne/4321-kleine-bijdrage-in-kosten-afscheid-li...?