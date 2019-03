Albert Heijn verdubbelt aantal vleesreclames

Ondanks enthousiaste deelname aan de Nationale Week Zonder Vlees, maakte Albert Heijn in 2018 twee keer zoveel reclame voor vlees als in het jaar daarvoor.

Jumbo volgt Albert Heijn hierin op de voet. Lidl maakte in 2017 nog het meeste reclame voor vlees, maar is inmiddels ingehaald door Albert Heijn en Jumbo. Tegelijkertijd verminderde Albert Heijn het aantal reclames voor vleesvervangers met tweederde. Dit blijkt uit onderzoek van media-registratiebureau Adfact dat is uitgevoerd voor stichting Even Geen Vlees.

De stichting schrikt van de resultaten: “Supermarktketens demonstreren met hun deelname aan de Nationale Week Zonder Vlees dat ze goed bezig zijn voor het klimaat, maar als je goed gaat kijken naar hun reclame-uitingen wordt duidelijk dat het de verkeerde kant op gaat." Albert Heijn lanceerde in 2018 het 'Echt Vers' concept. Hierin speelt vlees een belangrijke rol, terwijl vleesvervangers er juist buiten vallen. "Een onbegrijpelijke keuze van Albert Heijn, vooral als je ziet hoe sterk de vraag naar vleesvervangers toeneemt." stelt Even Geen Vlees.

Ook Lidl heeft haar winkelindeling inmiddels aangepast door 'vers vlees' een prominente plek te geven in het midden van de winkel. "Consumenten kunnen echt niet om deze 'vleesmuur' heen, zo wordt minderen met vlees wel heel moeilijk gemaakt." constateert de stichting.

Vlees dominant

In het onderzoek van Even Geen Vlees wordt niet alleen gekeken naar gestunt met vlees, maar naar de overall aanwezigheid van vlees in supermarktreclames op tv, radio, buitenreclame en print. De stichting kijkt bijvoorbeeld ook naar productverpakkingen zoals pizzadozen en vlees in een ‘figurantenrol’. Als voorbeeld noemt Armanda Govers van Even Geen Vlees een wijnreclame waarin vlees op tafel staat. “Het beeld dat vlees erbij hoort domineert duidelijk nog steeds in onze voedselomgeving. Dit ondanks de aanbeveling van de Gezondheidsraad en de WHO om meer plantaardig en minder dierlijk te eten.”



Toename reclames voor vleesvervangers

Er is ook goed nieuws: Jumbo en Plus maakten in 2018 respectievelijk vijf en zes keer zoveel reclame voor vleesvervangers als het jaar ervoor. Ook Lidl liet het aandeel van vleesvervangers in hun reclames sterker groeien dan het aandeel van vlees. Van alle supermarktketens is Lidl koploper met de meeste reclames voor vleesvervangers. In totaal stegen de gezamenlijke bestedingen aan reclames met vleesvervangers met 3,6 miljoen euro, dat is een toename van 68 procent in een jaar tijd.

Convenant

Even Geen Vlees zou graag een convenant sluiten met de overheid en supermarkten om het aantal vleesreclames te verminderen. Daarnaast geeft de stichting aan dat de winkelindeling een belangrijk middel is om de consument richting duurzamere en gezondere keuzes te sturen. Reclame en winkelindeling zijn volgens Even Geen Vlees van groot belang omdat de meeste keuzes van de consument worden gemaakt op basis van deze factoren, ook al is de consument zich daar zelf niet van bewust.