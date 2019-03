Onderzoek naar koolmonoxide in woning

De brandweer heeft woensdagmiddag een onderzoek ingesteld in een woning aan de Albardastraat in Schiedam. Er was mogelijk sprake van koolmonoxide.

Hoofdpijn

Uit voorzorg werd een ambulance ter plaatse gestuurd omdat de bewoners over hoofdpijn klaagden. De meetapparatuur van Stedin kon uiteindelijk wel een kleine hoeveelheid gas waarnemen in de woning. Het lek is gelijk door hen hersteld. Het is niet bekend of er uiteindelijk daadwerkelijk koolmonoxide in de woning aanwezig was. De bewoners hoefden niet mee naar het ziekenhuis.