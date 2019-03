OM eist levenslang voor zogenoemde tattookillers

Uit de manier waarop Onno is gefolterd en gedood, blijken de ‘wrede en nietsontziende’ bedoelingen van deze vier mannen. Ze moeten daarvoor, als het aan het OM ligt, levenslang achter de tralies. De vier mannen maken ze deel uit van een moordcommando. Op hun lichaam dragen ze tatoeages met teksten als “actie is het meest praktisch”. De mannen hebben een lange historie van geweld, en zijn eerder al veroordeeld tot lange gevangenisstraffen voor een poging tot moord.

Dat zeiden woensdag de officieren van justitie van het Landelijk Parket voor de rechtbank in Rotterdam in de zaak-Duin. Het onderzoek Duin is het onderzoek naar de moord op de 30-jarige Enschedeër Onno Kuut, van wie het lichaam op 25 maart 2009 in een ondiep graf in de duinen van Hoek van Holland werd gevonden. Het slachtoffer bleek voor zijn dood gemarteld. Naast veel technisch en forensisch onderzoek werden onder andere 132 getuigen gehoord. Dit alles wees na enige tijd in de richting van deze vier verdachten, twee Rotterdamse broers van 31 en 35, en twee andere leden van het vermeende moordcommando, mannen van 38 en 44 uit Leerdam.

Tatoeages

Ook Onno bleek dezelfde tatoeages op zijn lichaam te hebben, en daarmee deel uit te maken van de groep. Waarschijnlijk werd Onno gedood omdat hij geld gestolen had van de groep. Mogelijk werd ook met het doden en laten verdwijnen van Kuut een potentiële getuige van een dubbele moord in Leiderdorp uit de weg geruimd. De verdachten hebben er niets over willen zeggen. Getuigen zijn er voorzichtig over, mogelijk omdat ze bang zijn voor de verdachten, aldus het OM.

Kenmerken van interne afrekening

Maar er zijn zeer veel aanwijzingen dat deze vier mannen betrokken zijn, aldus de officieren. Om te beginnen heeft de moord alle kenmerken van een interne afrekening. Enkele kenmerken van de moord lijken te zijn gekopieerd uit een boek dat bij twee van de verdachten is gevonden. Daarnaast zijn door de verdachten gehuurde auto’s heen en weer gereden tussen de duinen van Hoek van Holland, een locatie in Schiedam waar spullen van Kuut in het water zijn gevonden, en de vermoedelijke locatie waar hij is vermoord: de verblijfplaats van een van de verdachten in Leerdam.

Planmatig en professioneel

Omdat de verdachten in de loop der jaren veroordeeld zijn voor diverse ernstige geweldsfeiten en gezien het planmatige en professionele karakter van de moord, is een zeer hoge straf op zijn plaats, aldus het OM. Want, zo zeiden de officieren: “Onno maakte weliswaar deel uit van een criminele groep, maar hij moest de dood langzaam over zich voelen komen. Hij moest weten dat hij dood zou gaan en in de tussentijd moest hij ernstig lijden. Een moord in de vorm van een koelbloedige interne afrekening en de daaraan voorafgaande marteling voegt daaraan nog een dimensie toe.”

In april komt de verdediging aan het woord. Het is nog niet bekend wanneer de uitspraak in deze zaak is.