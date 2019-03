Stembureaus gesloten

De stemming op de Provinciale Staten heeft ook invloed op de zetelverdeling in de Eerste Kamer. Zal de huidige coalitie van de Tweede Kamer de meerderheid houden in de Senaat, of zal de regering met andere partijen aan tafel moeten zitten. De landelijke opkomst was rond 17.45 uur 33 procent en dat is hoger dan vier jaar geleden

Zuid-Holland

De eerste exit poll laat zien dat Forum voor Democratie de grootste partij in Zuid-Holland is geworden met 16,1 procent van de stemmen. De VVD op een tweede plaats met 15,6 procent. De PVV is volgens de exit poll van de NOS de grootste verliezer in de provincie. De partij van Wilder verloor 7,4 procent en komt uit op 6,8 procent.

Noord-Brabant

Uit de exit poll van de NOS voor Noord-Brabant blijkt dat de VVD met 10 zetels de grootste partij blijft. Het Forum voor Democratie komt met 8 zetels op een tweede plaats, net als het CDA. De huidige coalitie VVD, D66, SP en PvdA in het Brabantse verliest in de poll 25 zetels en komt nog maar op 30 zetels.