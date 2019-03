Fietser (15) ernstig gewond bij aanrijding met bus

Woensdagavond heeft er een verkeersongeval plaatsgevonden tussen een fietser en een bus op de Zeeweg waarbij een 15-jarige jongen uit Haarlem ernstig gewond is geraakt. Dit meldt de politie donderdag.

Oversteken

Rond 21.55 uur reed de bus vanuit IJmuiden over de busbaan in de richting van Santpoort-Noord. Op het kruispunt met de Zeeweg en de minister van Houtenlaan stak de fietser over en heeft de bus de fietser geschept.

Ernstig gewond

Het 15-jarige slachtoffer raakte ernstig gewond en is overgebracht naar het ziekenhuis. De Verkeersongevallenanalyse (VOA) van de politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. De 35-jarige buschauffeur uit Tilburg is aangehouden.