OM verdenkt Gökmen T. van meervoudige moord met terroristisch oogmerk

Verdenking

Het OM verdenkt T. voorlopig van drie strafbare feiten te weten meervoudige moord c.q. doodslag met een terroristisch oogmerk, poging daartoe en bedreiging met een terroristisch oogmerk.

Geen hulp van derden

Het onderzoek is nog in volle gang. Zoals eerder werd gemeld, is tot nog toe geen enkele relatie tussen de verdachte en de slachtoffers gebleken. Het onderzoek heeft inmiddels ook aanwijzingen opgeleverd dat de verdachte tijdens het schietincident geen hulp van andere personen heeft gehad. Verder wordt onderzocht of verdachte heeft gehandeld vanuit enkel een terroristisch motief, of dat zijn handelen voortkwam vanuit persoonlijke problematiek in combinatie met een geradicaliseerd gedachtengoed.

Onderzoek naar persoonlijkheid verdachte

Het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP) zal opdracht worden gegeven om onderzoek te verrichten naar de persoonlijkheid van verdachte. De rechtbank Midden-Nederland zal vrijdag de beslissing van de rechter-commissaris over de voorlopige hechtenis bekend maken.

40-jarige verdachte

Wat betreft de op dinsdagmiddag aangehouden 40-jarige verdachte wordt nog onderzocht of hij mogelijk een ondersteunende rol, buiten het schietincident om, heeft gehad.