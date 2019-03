Motorrijder (22) omgekomen bij ongeval

Rond 12.45 uur komt een melding binnen van een ongeval op de Universiteitsweg. Een motorrijder is op de kruising Universiteitsweg/Leuvenlaan in botsing gekomen met een auto. De motorrijder komt hierbij ten val en raakt ernstig gewond. Hij wordt direct geholpen door omstanders en er wordt een traumahelikopter ingezet. Dit mocht niet meer baten. Het slachtoffer is in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. De inzittenden van de auto hebben geen letsel opgelopen.

Meerdere getuigen zagen het ongeluk gebeuren en zijn opgevangen voor slachtofferhulp. Het tactisch Verkeersteam onderzoekt de precieze toedracht van de aanrijding.