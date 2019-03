Men moet rekening houden met mist

Vanacht en in de ochtend moet men in bijna het hele land rekening houden met mist.

Vanavond zijn er in het westen en noorden wolkenvelden, in het zuidoosten en oosten zijn er brede opklaringen. De (zuid)westelijke wind is zwak tot matig.

Komende nacht klaart het van het zuiden uit op, maar in het noorden blijven waarschijnlijk wolkenvelden aanwezig. In de opklaringsgebieden kan er gemakkelijk weer (dichte) mist ontstaan. Onder de bewolking wordt het niet kouder dan een graad of 7, in de opklaringen kan het plaatselijk 2°C worden. De wind is variabel en zwak tot matig.

Vrijdag lost op de meeste plaatsen de mist in de loop van de ochtend op. De middag verloopt op veel plaatsen zonnig, langs de kust is er echter aanhoudend kans op mist van zee. Er is een kans dat eventuele zeemist zich 's avonds verder over het westen en noorden gaat uitbreiden. De middagtemperatuur loopt uiteen van 14°C in het noorden tot 19°C in het zuidoosten bij een matige zuidenwind.