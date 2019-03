Stille tocht slachtoffers 24 Oktoberplein

De gebeurtenis van afgelopen maandag op het 24 Oktoberplein heeft Utrecht als stad in het hart geraakt. Op vrijdagavond 22 maart om 19.00 uur is er een stille tocht waarbij men samen de gevoelens en emoties delen. Dit om respect en medeleven te tonen aan de nabestaanden en getroffenen. Er zijn verschillende initiatieven vanuit de samenleving gekomen. Deze komen bij elkaar in de stille tocht, en worden van harte ondersteund vanuit de gemeente.

Programma

[Route stille tocht: vanaf het Jaarbeursplein via Graadt van Roggeweg en Weg der Verenigde Naties naar het 24 Oktoberplein. Terugweg: Vanaf het 24 Oktoberplein via Weg der Verenigde Naties en Graadt van Roggeweg terug naar het Jaarbeursplein.]

18.30 uur - Verzamelen bij het Jaarbeursplein

19.00 uur - De burgemeester houdt een korte toespraak en leest een gedicht voor op het podium. Daarna houden we een minuut stilte, gevolgd door muziek van Martin van Doorn. Dan lopen we samen vanaf het Jaarbeursplein via de Graadt van Roggenweg naar het 24 Oktoberplein. Hier kunt u bloemen neerleggen op de gedenkplaats. Daarna verzoeken wij u terug te lopen naar het Jaarbeursplein of uw eigen weg te gaan.

De gemeente adviseert u om lopend of met de fiets of het openbaar vervoer (geen trams, bussen via omleidingen) naar het Jaarbeursplein te komen. Tevens vraagt de gemeente of u witte of rode bloemen mee wilt nemen Dit zijn de kleuren van de Utrechtse vlag.

De stille tocht wordt live uitgezonden via RTV Utrecht.

Maatregelen en gevolgen

De gemeente Utecht verwachten veel mensen. Gemeente en politie bereiden de stille tocht zorgvuldig voor en doen er alles aan om het in goede banen te leiden. Tijdens de tocht zijn er mensen van politie, Toezicht en Handhaving en verkeersregelaars aanwezig.

Openbaar vervoer

Tijdens de stille tocht rijden er geen trams in Utrecht en bussen rijden via omleidingen. Houd de website van U-OV in de gaten voor actuele informatie.

Afsluitingen

De wegen die op de route uitkomen worden vanaf ongeveer 18.00 tot 21.00 uur afgesloten voor het verkeer. Het gaat om: