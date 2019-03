Het Gooi enige tijd zonder stroom

Huishoudens en bedrijven in het Gooi hebben vrijdagochtend voor korte tijd zonder stroom gezeten. Volgens netbeheerder Tennet was de storing omstreeks 09.30 uur verholpen en kreeg iedereen gefaseerd weer stroom.

Een storing in een hoogspanningsstation in ’s-Gravenland zorgde er voor dat Hilversum, huizen, Bussum, Blaricum, Naarden en Laren geen stroom meer hadden. De oorzaak van de storing is nog niet bekend.