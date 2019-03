Gökmen T. legt bekentenis af en zegt alleen te hebben gehandeld

40-jarige verdachte vrijgelaten

Daarnaast is vrijdagochtend de eerder aangehouden 40-jarige man heengezonden. Deze man werd dinsdag aangehouden, omdat Gökmen T. maandagavond in zijn woning werd aangehouden. 'De afgelopen dagen is diepgaand onderzocht of de man enige betrokkenheid heeft gehad bij het schietincident of dat hij daarbij op enige wijze behulpzaam is geweest. Daar is geen bewijs voor gevonden en de man is dan ook geen verdachte meer', aldus het OM.

Twee verdachten eerder vrijgelaten

Dinsdag werden al een 23- en een 27-jarige man heengezonden. Zij werden maandag aangehouden, omdat een speurhond een geurspoor trof dat van de rode Renault Clio naar een woning liep. Bij die woning werden de twee mannen aangetroffen. Zoals eerder vermeld, is uit het onderzoek geen enkele betrokkenheid van hen bij het schietincident gebleken en zijn beide mannen geen verdachte meer in het onderzoek.