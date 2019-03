Man van ‘kippenfilmpje’ opgepakt

Een 22-jarige Rijsbergenaar is vrijdagmiddag 22 maart aangehouden. Op social media verscheen een filmpje van hem postte waarop te zien was hoe hij bewust met zijn auto inrijdt op een groep kippen. Daarbij zou hij minimaal een kip geraakt hebben.

Het filmpje ging 21 maart viraal en agenten stelden een onderzoek in. Al snel kwamen ze achter zijn identiteit en konden ze de man, op last van de officier van justitie, buiten heterdaad aanhouden voor dierenmishandeling. Hij is ingesloten en gehoord. Na verhoor is de man met een dagvaarding op zak in vrijheid gesteld. Hij zal zijn daden moeten verantwoorden tegenover de rechter.