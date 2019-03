Duizenden mensen lopen mee met stille tocht Utrecht

De organisatie had gevraagd om rode of witte bloemen mee te nemen die symbool staan voor de vlag van de gemeente Utrecht. De bloemezee op het 24 Oktoberplein is inmiddels enorm

De gemeente schat dat er in totaal 16.000 mensen hebben meegelopen vanaf het Jaarbeursplein naar de plek van het incident. Daarnaast staan er veel toeschouwers langs de route.

Het zijn niet alleen mensen uit Utrecht die meelopen, maar uit het hele land. Naast de burgemeester van Utrecht, lopen die van Amsterdam en Rotterdam ook mee.