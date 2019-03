Tweetal stroopt tuinen af

De politie heeft zaterdagmiddag een man en een vrouw aangehouden op verdenking van een inbraak. De man en vrouw beweerden echter andere dingen van plan te zijn met elkaar in de tuin waarin ze werden aangetroffen.

Omwonenden hadden gebeld dat ze het tweetal in tuinen hadden gezien in de wijk Middelland. De politie kwam met meerdere eenheden met spoed ter plaatse en startte een zoektocht naar het tweetal. In de Hennewierstraat werden zij aangetroffen en staande gehouden. De persoonsgegevens van beiden zijn opgeschreven maar van een inbraak kon geen bewijs gevonden worden.