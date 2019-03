Baudet met de dood bedreigd

Tijdens de demonstratie in Amsterdam, georganiseerd door het comite 21 maart, riepen demonstranten: ’Als je Thierry dood wil schieten, zeg dan paf’. De anders zo verdeelde politici in de Kamer spreken hun afschuw uit over hetgeen er gebeurd is.

Geert Wilders reageert via twitter: ‘Oppakken en vervolgen die gevaarlijke linkse gek. Dus een vraag over meer of minder Marokkanen mag niet, maar roepen een politicus dood te schieten wel?’

Op Beelden die op de site van de Telegraaf te zien zijn, is een vrouw een menigte aan het ophitsen. Een groot gedeelte van de massa scandeerde met de vrouw mee. De vrouw had zich overigens onherkenbaar gemaakt met een doek.