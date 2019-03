Opnieuw meer passagiers nationale luchthavens

Amsterdam Schiphol en de overige nationale luchthavens verwerkten in het vierde kwartaal van 2018 18,8 miljoen passagiers, 4,1 procent meer dan in hetzelfde kwartaal in 2017. Net als in het vorige kwartaal waren de cijfers positief voor alle vijf de nationale luchthavens. Over heel 2018 steeg het totaal aantal passagiers met 4,5 procent.

Amsterdam Schiphol groeide in 2018 met 3,7 procent in vergelijking met 2017. In Eindhoven lag het aantal passagiers 9,4 procent hoger dan in 2017. Rotterdam The Hague kreeg 10,1 procent meer passagiers te verwerken. De relatief kleine luchthavens Groningen Eelde en Maastricht Aachen telden in dezelfde periode respectievelijk 13,3 en 64,1 procent meer passagiers.

Aantal passagiers Schiphol groeit minder

In het vierde kwartaal verwerkte Schiphol 17 miljoen passagiers. Dit was 3,5 procent meer dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Al sinds het derde kwartaal van 2010 groeit het aantal aangekomen en vertrokken passagiers op Schiphol. Sinds het tweede kwartaal van 2018 vlakt deze groei echter af.

De verminderde groei van het aantal aangekomen en vertrokken passagiers heeft te maken met de wettelijke bovengrens van het aantal vliegtuigbewegingen binnen het handelsverkeer, maximaal 500 duizend per jaar tot 2020. In 2018 steeg het aantal vliegtuigbewegingen (starts en landingen) met een half procent tot ruim 499 duizendbewegingen.

75 procent meer passagiers op Maastricht Aachen

De relatief kleine luchthaven Maastricht Aachen liet in het vierde kwartaal van 2018 met 74,7 procent de grootste groei zien. Hiermee kwam deze luchthaven dat kwartaal uit op 45 duizend reizigers. Op luchthaven Eindhoven, de tweede luchthaven van Nederland, stijgt het aantal passagiers al sinds het derde kwartaal van 2009 elk kwartaal, met uitzondering van het tweede kwartaal in 2016, toen er werkzaamheden aan de start- en landingsbaan plaatsvonden. In het vierde kwartaal van 2018 vlogen ruim 1,4 miljoenpassagiers via Eindhoven, 7,8 procent meer dan hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Via Rotterdam The Hague en Groningen Eelde vlogen respectievelijk 340 duizend(+ 12,1 procent) en 50 duizend reizigers (+ 18,9 procent).