Week van het geld door koningin Máxima geopend

Maandagochtend heeft koningin Máxima in het Rat Verlegh Stadion in Breda de negende editie van de Week van het geld officieel geopend. De Week van het geld vindt plaats van 25 tot en met 29 maart met als thema ‘Ben jij een held met je geld?’

Gastlessen en workshops op basisscholen

Tijdens de Week van het geld worden er op basisscholen in heel Nederland ruim 5.000 gastlessen en workshops gegeven over omgaan met geld. Onder het motto ‘jong geleerd is oud gedaan’ wil platform Wijzer in geldzaken basisscholieren voorbereiden op financiële zelfstandigheid in de toekomst.

NAC Breda

Koningin Máxima opende de Week van het geld waarna basisscholieren met elkaar in debat gingen over omgaan met geld. Ook woonde koningin Máxima enkele gastlessen bij en sprak zij met vertegenwoordigers van de gemeente Breda, voetbalclub NAC Breda en leerlingen van de NACADEMY over het stimuleren van financiële vaardigheden op lokaal niveau.

Erevoorzitter

Koningin Máxima is erevoorzitter van platform Wijzer in geldzaken. In deze functie vraagt zij aandacht voor financiële educatie en verstandig omgaan met geld. In het platform werken partners uit de financiële sector, de wetenschap, de overheid en voorlichtings- en consumentenorganisaties samen aan het bevorderen van verantwoord financieel gedrag in Nederland. Platform Wijzer in geldzaken is een initiatief van het ministerie van Financiën.