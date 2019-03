Woningbrand Uithoorn snel onder controle

De brand was uitgebroken in een elektrakast die op het balkon van de woning was bevestigd. De brandweer was snel ter plaatse en wist te voorkomen dat de brand naar binnen kon doorslaan. Het is nog onbekend waardoor de brand in de kast is ontstaan. De brandweer en politie doen onderzoek naar de exacte toedracht.