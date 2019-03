Motorrijder in kritieke toestand naar ziekenhuis na aanrijding met personenauto

In de vroege ochtend van dinsdag 26 maart 2019 heeft rond 05:30 uur een aanrijding plaatsgevonden in het Westelijk Havengebied.

Op de Nieuwe Hemweg kwamen ter hoogte van de Methaanweg een personenwagen en een motorfiets met elkaar in aanrijding. Het Team Ernstige Verkeersongevallen (TOEV) is aan beide kanten van de weg gestart met het onderzoek en roept eventuele getuigen op zich te melden.

De motorrijder is na reanimatie door hulpverleners in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht. De bestuurder van de personenauto is aangehouden en meegenomen naar het bureau. Dit is standaardprocedure bij een ernstige aanrijding. Het betreft een 51-jarige man uit Schagen.

Getuigen en camerabeelden gezocht

Mochten er getuigen zijn die nog niet hebben gesproken met de politie, dan worden zij verzocht alsnog contact op te nemen via 0900-8844. Ook mensen die eventuele (dashcam)beelden hebben, worden gevraagd contact op te nemen.