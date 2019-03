Geen treinverkeer tussen Utrecht en Amsterdam en zeer beperkt treinverkeer tussen Amsterdam en Rotterdam

Dit duurt naar verwachting ten minste tot 12:30 uur. Dit schrijft de NS op de website.

De NS adviseert u om, indien mogelijk, uw reis uit te stellen of voor alternatief vervoer te kiezen. Reizigers die al onderweg zijn, raden wij aan de omroep goed in de gaten te houden voor een actueel omreisadvies. Houdt u daarnaast ook rekening met extra drukte in de trein en een langere reistijd.



Voor reizigers naar tussengelegen stations tussen Utrecht en Amsterdam geldt: er rijden NS-stopbussen tussen Amsterdam Holendrecht en Abcoude en tussen Utrecht Centraal en Utrecht Zuilen, Maarssen en Breukelen. Reizigers voor Holendrecht reizen vanaf Amsterdam Bijlmer Arena met de metro. Let op: Er is geen doorgaande busverbinding tussen Utrecht en Amsterdam Bijlmer Arena. Reis tussen Utrecht en Amsterdam via Amersfoort.