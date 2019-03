Grote stroomstoring Rotterdam-Zuid verholpen

In een groot gebied in Rotterdam-Zuid is dinsdagochtend de stroom uitgevallen.

Er kwamen meldingen binnen uit meerdere wijken. De meldkamer van de veiligheidsregio schakelde over op noodstroom. Er waren 16.000 aansluitingen getroffen. Omdat de aggregaat van de meldkamer na het uitvallen van de stroom de energievoorziening overnam, kwam er korte tijd zwarte rook uit het pand. De brandweer werd hiervoor gealarmeerd, maar hoefde niet in actie te komen. Zij constateerden dat de aggregaat goed functioneert.

Rond middaguur weer elektriciteit

De brandweer ging ook op pad om op meerdere plekken mensen uit liften te bevrijden. Onder andere Pathe de Kuip werd ook ontruimd. Het stadion van Feyenoord werd ook getroffen door de storing. Inmiddels is de storing weer verholpen, zo meldt RTV Rijnmond. De stroom viel rond half twaalf bij 16.000 mensen uit, maar rond het middaguur was de stroom omgezet en had iedereen weer elektriciteit. Het probleem zat in een station van Stedin aan de Putselaan, zo laat een woordvoerder aan de lokale omroep weten. Mogelijk is de storing ontstaan doordat er een kabel geraakt is bij werkzaamheden, aldus Stedin.