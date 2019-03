Grote brand in complex Deltasport in Vlaardingen

Op de Kooikersweg in Vlaardingen heeft dinsdagochtend brand gewoed in de kantine bij voetbalvereniging Deltasport.

De brandweer schaalde uiteindelijk op naar Grote Brand. Een voorbijganger zag wat rook uit het gebouw komen en vertrouwde het niet en belde daarop de brandweer. Eenmaal ter plaatse bleek er daadwerkelijk brand te zijn. Mede vanwege de waterwinning werden extra voertuigen ter plaatse gevraagd en werd er opgeschaald naar Grote Brand. Het is niet bekend wat er precies in brand heeft gestaan en hoe groot de schade is. Rond half negen kon het sein brand meester worden gegeven.

De brandweer laat weten dat het vuur op een gegeven moment in de isolatie in het dak is gaan zitten, De brandweer moest het dak openbreken om het vuur goed te bestrijden.