Twee otterbroertjes gearriveerd in DierenPark Amersfoort

Er zijn twee nieuwe otters aangekomen in DierenPark Amersfoort. “Otters zijn erg nieuwsgierige dieren en al snel onderzochten zij het verblijf van de ene tot aan de andere hoek.”, vertelt dierverzorger Lotte Gielen. “Met deze twee broertjes erbij hebben wij nu vijf otters in ons park wonen.”

De nieuwe ottermannetjes komen uit een Franse dierentuin en zijn ruim een jaar oud. “De introductie met de drie otters die al in ons park leven verloopt erg goed. Bij de eerste kennismaking maakten zij begroetingsgeluiden naar elkaar, om te polsen of het gebied veilig is”, legt Lotte uit. “Al snel won de nieuwsgierigheid het en inmiddels trekken de twee nieuwelingen steeds meer naar de drie otters toe.”

De Aziatische kleinklauwotters zijn de eerste dieren die je tegenkomt in DierenPark Amersfoort. “Onze otters zijn vlugge rakkers die goed van zich laten horen als zij zin hebben in een visje”, vertelt de dierverzorger. De waterdieren zijn door de bezoekers goed te zien, want zij zwemmen en rennen volop door het verblijf heen van DierenPark Amersfoort.