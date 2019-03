Drie jaar cel geëist tegen van ontucht verdachte tantratherapeut

Het Openbaar Ministerie heeft drie jaar gevangenisstraf geëist tegen een 54-jarige man uit Rhenen die verdacht wordt van het plegen van ontucht. De officier van justitie acht bewezen dat hij in zijn rol als tantratherapeut zes vrouwelijke patiënten heeft misbruikt. Het misbruik zou plaats gevonden hebben in de behandelruimte van de verdachte in Rhenen in de periode tussen 2014 en 2017.

Na een intake met de betreffende patiënten stuurde de verdachte tijdens de behandelingen aan op seks. Onder het mom van therapie verrichtte hij seksuele handelingen bij de vrouwen. In meerdere gevallen was er sprake van penetratie.

Het Openbaar Ministerie verwijt de man ernstig misbruik te hebben gemaakt van zijn positie als behandelaar. De betreffende vrouwen hadden zich juist bij hem gemeld met een hulpvraag en verkeerden in een kwetsbare positie. Hij heeft hun vertrouwen beschaamd door ver over de grenzen van het toelaatbare heen te gaan. Ook voor een tantratherapeut geldt in de visie van het Openbaar Ministerie dat deze geen enkele seksuele handeling mag verrichten tijdens een behandeling. “De vrouwen gingen naar een hulpverlener, een professional, een specialist, maar kwamen er nog erger getraumatiseerd vandaan”, aldus de officier van justitie.

Dat in sommige gevallen aangeefsters ‘het zich lieten gebeuren’, doet niet af aan de strafbaarheid er van. Er was immers geen sprake van een gelijkwaardige relatie. De verdachte manipuleerde zijn kwetsbare slachtoffers door het misbruik te plaatsen in de context van een betaalde behandeling. De patiënten dachten te werken aan hun herstel, maar kwamen bedrogen uit.

Behalve de gevangenisstraf heeft de officier van justitie een contactverbod met alle slachtoffers en een beroepsverbod voor de duur van vier jaar geëist. Namens de zes slachtoffers werden bovendien schadevergoedingen gevraagd variërend van zes- tot negentienduizend euro.