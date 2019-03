Overleg met Rusland over aandeel aansprakelijkheid MH17 gestart

Australië en Nederland zijn in gesprek getreden met Rusland betreffende de aansprakelijkheid voor zijn aandeel voor het neerhalen van vlucht MH17. 'Een eerste trilaterale bijeenkomst heeft recentelijk plaatsgevonden', zo schrijft minister Blok in een brief aan de Tweede Kamer.

Bezoek Australië en Maleisië

'Om de vertrouwelijkheid van dit proces te waarborgen doet het kabinet geen mededelingen over de inhoud ervan', aldus Blok die vandaag Australië en morgen Maleisië bezoekt. Blok doet eerst Sydney en Canberra aan en vervolgens Kuala Lumpur. De minister zal in Australië en Maleisië uitgebreid stilstaan bij vlucht MH17.

Strafrechtelijk onderzoek

Nederland, Australië en Maleisië behoren tot de landen met de meeste slachtoffers. Minister Blok spreekt tijdens zijn bezoek nabestaanden van de slachtoffers en medewerkers van Malaysia Airlines, legt ter nagedachtenis een krans bij het MH17 gedenkteken in Canberra en hij spreekt met zijn collega-ministers over de stand van zaken in het strafrechtelijk onderzoek en de aansprakelijkheidsstelling van Rusland door Nederland en Australië.

Bijna vijf jaar geleden

Op 17 juli is het 5 jaar geleden dat vlucht MH17, die van Amsterdam op weg was naar Maleisië, werd neergehaald. 'Een triest jubileum dat ons met de neus op de feiten drukt. Ik benadruk: we rusten niet tot we de waarheid rond het neerhalen van vlucht MH17 boven tafel hebben en er gerechtigheid is voor de slachtoffers en hun nabestaanden. Om deze doelen te bereiken is de samenwerking met onze partners, zoals Maleisië en Australië, van groot belang.'

Samenwerking tegen terrorisme

In de gesprekken met zijn collega-ministers zal minister Blok verschillende buitenlandpolitieke onderwerpen aansnijden, zoals internationale samenwerking tegen terrorisme, ook na de aanslagen in Utrecht en Christchurch in Nieuw-Zeeland. De rol van China op het wereldtoneel is bovendien een belangrijk onderwerp van gesprek, net als de Brexit en de ontwikkelingen in Afghanistan. Blok heeft ter plekke ook aandacht voor het bedrijfsleven en de intensieve economische samenwerking. De laatste keer dat een Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Australië bezocht was tijdens het staatsbezoek aan Australië in 2016. Premier Rutte bezocht in 2014 Maleisië. Dat bezoek stond ook in het teken van de MH17-samenwerking.