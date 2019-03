Tot 26 jaar celstraf voor Utrechtse 'vergismoord'

Voorbereiding liquidatie

Twee andere mannen van 26 en 28 jaar, die betrokken waren bij de voorbereiding van de liquidatie van die ander, zijn respectievelijk veroordeeld tot 7 jaar gevangenisstraf en 10 jaar gevangenisstraf.

Vergismoord

In de nacht van 12 januari 2017 werd Hakim Changachi in de Utrechtse wijk Overvecht doodgeschoten in het portiek van zijn flatwoning. Ongeveer een minuut later is de gestolen vluchtauto in dezelfde wijk in brand gestoken en zijn de wapens langs de vluchtroute in het water gegooid.

Slachtoffer 'gespot'

Het slachtoffer van de moord was niet het beoogde doelwit van de twee Amsterdamse schutters van 26 en 33 jaar. Uit ontsleutelde PGP-berichten blijkt dat een flatgenoot van Changachi het beoogde doelwit was en dat er na de moord nog steeds op hem werd ‘gespot’. De schutters hebben aan de andere verdachten plekken aangewezen waar het beoogde doelwit regelmatig verbleef.

Autocrash

Die twee mannen, van 26 en 28 jaar, hebben vervolgens uren bij zijn woonadres gewacht in een Skoda. Zij hadden machinegeweren binnen handbereik. Het beoogde doelwit heeft toen melding gemaakt van de Skoda, die er met hoge snelheid vandoor ging toen de politie kwam. Na een crash op de A1 zijn de twee mannen aangehouden.

Strafmaat

De vrouw van het slachtoffer was in verwachting van hun eerste kindje. De gevolgen voor zijn familie en vrienden zijn desastreus en onomkeerbaar. De rechtbank veroordeelt de twee hoofdverdachten onder meer tot het betalen van een schadevergoeding van ruim 300.000 euro aan de vrouw en de dochter van het slachtoffer.

'Gewetenloosheid'

De rechtbank rekent het de twee schutters zwaar aan dat zij, toen al snel bleek dat het slachtoffer niet het door hen beoogde doelwit was, verregaande voorbereidingen hebben getroffen om alsnog de juiste persoon uit de weg te ruimen. Dit getuigt van een gewetenloosheid en roekeloosheid die niet goed te bevatten is.

Afschrikkende werking

Bij het bepalen van de straf is verder gekeken naar straffen in vergelijkbare zaken van moord, en voorbereiding van moord. Een celstraf van 20 jaar voor een liquidatie, en 6 tot 8 jaar voor voorbereiding, is geen uitzondering. De straffen moeten bijdragen aan het voorkomen van strafbare feiten. Daarom moet er ook een afschrikkende werking van uitgaan. De rechtbank benadrukt wel dat alleen zwaarder straffen de golf van geweld niet tot stoppen kan brengen.