Vrije keuze voor energieleverancier ook op privaat net

Ook afnemers van elektriciteit en gas op een privaat net kunnen hun eigen energieleverancier kiezen. Zij zitten niet vast aan de leverancier van de eigenaar van het private net - ook wel gesloten distributiesysteem (GDS) genoemd. Afnemers van elektriciteit op een GDS kunnen zelfs kiezen voor meerdere leveranciers. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) schrijft dit in een brief aan de energiesector waarin zij nadere uitleg geeft over de regels voor private netten. De ACM heeft hiervoor uitvoerig gesproken met de energiesector.