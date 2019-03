Aanhouding na steekincident in Leiden

Een getuige belde woensdagmiddag rond 15:15 uur de politie na een steekincident in de Haarlemmerstraat. Bij dit incident raakte twee mannen gewond. Beide zijn per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd voor behandeling. Een van hen, een 20-jarige man uit Leiden is door agenten aangehouden. De politie onderzoekt de zaak.

De melder zei dat het mogelijk om een steekincident zou gaan. Agenten troffen in een winkel in de Haarlemmerstraat het slachtoffer aan met een beenwond en direct werd er hulpverlening opgestart door ambulancepersoneel. Gelukkig kon het slachtoffer aan de politie een goed signalement geven. Mede dankzij omstanders hielden agenten in de omgeving de 20-jarige verdachte aan. De verdachte zit vast en wordt gehoord. In de Haarlemmerstraat deed de recherche uitgebreid onderzoek. Hierbij spraken rechercheurs al met meerdere getuigen. Het slachtoffer doet aangifte.