'Laat meer treinen over de HSL rijden'

De HSL kan een succes worden door ontwerpfouten uit het verleden te repareren. Onder meer dat advies geeft Rover in een memo aan de Kamercommissie voor Infrastructuur & Waterstaat, die zich donderdag in een Rondetafelgesprek over de HSL buigt. Dit meldt de belangenvereniging voor reizigers Rover donderdag.

Suggesties

Het aantal reizigers op de HSL groeit sterk. Daarom is het noodzakelijk om de kwaliteit te verbeteren en treinen minder vaak stil te laten vallen. Infrastructurele ontwerpfouten uit het verleden moeten worden gerepareerd. Hiervoor doet Rover een aantal suggesties zoals het verplaatsen van spanningsluizen en het gebruik van dezelfde beveiligingssoftware op HSL als het reguliere net.

Concurrentie met vliegtuig

Meer reizigers kunnen van de HSL profiteren als er meer binnenlandse treinen over de HSL gaan rijden, zoals op het traject Groningen-Zwolle-Schiphol-Rotterdam. Ook het aantal internationale verbindingen ziet Rover graag groeien zodat de trein beter kan concurreren met het vliegtuig. De afstand tussen Rotterdam en Antwerpen is tenslotte korter dan de afstand tussen Rotterdam en Eindhoven. Ook de Eurostar en Thalys zouden vaker moeten gaan rijden.

Samenwerking België

Samenwerken met de Belgische NMBS en de Belgische regering is essentieel voor de verbindingen naar Brussel. De Parlementaire Enquêtecommissie Fyra concludeerde dat zowel aan Nederlandse als Belgische zijde te veel vanuit eigen belang is gehandeld. Om goede verbindingen met België op intercityniveau te houden is het essentieel dat er in een vroegtijdig stadium overeenstemming is over een gemeenschappelijk einddoel. Het tijdig bestellen van de juiste treinen is daar onderdeel van.