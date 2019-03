Plofkraak op geldautomaat in Kerkrade

Zwarte scooter

Getuigen zagen dat twee verdachten de geldautomaat lieten ontploffen. Het tweetal in donkere kleding reed vervolgens weg op een zwarte scooter in de richting van de Nierspringstraat.

EODD

'Het is nog niet bekend of er ook geld is buitgemaakt', aldus de politie. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD) is een onderzoek gestart. Vervolgens zal worden onderzocht of het pand stabiel is. Als de situatie veilig is gaat Forensische Opsporing van de politie nader sporenonderzoek instellen. De politie is op zoek naar getuigen of mensen die meer informatie hebben.